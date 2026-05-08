شروط جديدة لاستحقاق نفقة الرضاعة و أجر الحضانة.. وهذه حالات سقوطها

أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين، تنظيم شروط استحقاق نفقة الرضاع وأجر الرضاعة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطفل والتزامات الأب، مع وضع ضوابط واضحة للحصول على النفقة بما يمنع النزاعات الأسرية المتكررة أمام محاكم الأسرة.

ونصت التعديلات على أحقية الأم في الحصول على أجر رضاعة حال قيامها بإرضاع الصغير، وفق شروط محددة، أبرزها استمرار الحضانة وثبوت حاجة الطفل للرضاعة، مع مراعاة الحالة المادية للأب وظروف الأسرة.

كما تضمنت التعديلات حالات سقوط الحق في أجر الرضاعة، إلى جانب تنظيم مدة استحقاق النفقة وآليات تقديرها قضائيًا، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى ويحافظ على الاستقرار الأسري .

نفقة رضاع

تستحق المحكوم ببطلان زوجها أو بتطليقها أو بانحلاله مدنيا نفقة رضاع من تاريخ عدم استحقاقها لنفقتها ، ويستحق لغيرها من وقت الإرضاع لمدة لاتزيد على سنتين من وقت الولادة وتكون من مال المحضون إن كان له مال وإلا فعلى من تلزمه نفقته .

كما تستحق المحكوم ببطلان زواجها أو بتطليقها أو بانحلاله مدنيا الحاضنة أجر حضانة من تاريخ عدم استحاقها لنفقتها ، ويستحق لغيرها من وقت بدء الحضانة حتى بلوغ القاصر أقصى سن الحضانة .

سقوط أجر الرضاعة

ولايسقط الأجر إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة أو بوفاة من تقررت له .