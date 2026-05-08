الرئيس اللبناني يلتقي بوفد لإجراء مفاوضات مع إسرائيل

التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون بسيمون كارم، رئيس الوفد اللبناني للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وأطلعه على آخر المستجدات قبل مغادرته إلى واشنطن، هذا ما أفاد به مكتب عون.

وفي وقت سابق ، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي للبنان، يجب ان يصب في إطار الضغط لالزام إسرائيل على وقف اطلاق النار والامتناع عن تفجير المنازل وجرفها في القرى التي تحتلها في الجنوب.

جاء ذلك خلال استقباله المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة والجاهزية وادارة الازمات Hadja Lahbib .

وشدد عون في تصريحات له على أن لبنان متمسك بوقف النار والاعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب تمهيدا لإعادة نشر الجيش حتى الحدود الدولية والافراج عن الاسرى اللبنانيين وعودة النازحين الى بلداتهم وقراهم.

وبيّن أن الخسائر البشرية الكبيرة التي نتجت عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جعلت الحاجة إلى إغاثة النازحين ترتفع يوما بعد يوم، من هنا يناشد لبنان الدول الشقيقة والصديقة لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية العاجلة.

كما أعرب عن شكر لبنان للاتحاد الأوروبي على التجاوب الدائم مع حاجاته وحرص دوله على السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية كلها.



