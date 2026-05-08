الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

اختبار د. م جديد يكتشف سرطان البنكرياس الصامت بدقة 97%.. أمل لإنقاذ المرضى مبكرًا

تقنية جديدة لرصد سرطان البنكرياس مبكرًا
آية التيجي

في خطوة علمية قد تغيّر مستقبل تشخيص سرطان البنكرياس، نجح علماء أمريكيون في تطوير اختبار دم جديد قادر على اكتشاف المرض قبل ظهور الأعراض، بدقة وصلت إلى 97%، ما يفتح الباب أمام علاج المرض في مراحله الأولى وزيادة فرص النجاة.

ويُعد سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان وأكثرها فتكًا، بسبب صعوبة اكتشافه مبكرًا، إذ غالبًا ما يتم تشخيصه بعد انتشار المرض ووصوله إلى مراحل متقدمة.
 

وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة أوريجون للصحة والعلوم بالولايات المتحدة، يعتمد الاختبار الجديد على تحليل عينات الدم باستخدام نبضات كهربائية دقيقة داخل شريحة إلكترونية متطورة.

وتعمل التقنية على التقاط الجزيئات الصغيرة التي تطلقها الأورام السرطانية في مجرى الدم، ثم يتم جعل هذه الجزيئات “تتوهج” ليسهل على الأطباء اكتشاف العلامات المبكرة للمرض.

وقال الباحث ستيوارت إيبسن، أستاذ الهندسة الطبية الحيوية والمشارك الرئيسي في الدراسة، إن “كلما زادت المؤشرات الحيوية للسرطان، أصبحت الإشارات على الشريحة أكثر سطوعًا، ما يسمح بالكشف المبكر عن الورم”.

دقة أعلى من الخزعات التقليدية

وشملت الدراسة 36 شخصًا، من بينهم مرضى بسرطان البنكرياس وآخرون يعانون من التهابات غير سرطانية مثل التهاب البنكرياس.

وأظهرت النتائج أن الاختبار استطاع تحديد المصابين بدقة بلغت 97%، وهي نسبة أعلى بكثير من وسائل التشخيص التقليدية، مثل خزعة البنكرياس، التي تصل دقتها إلى نحو 79%.

ورغم النتائج الواعدة، أشار الباحثون إلى أن التقنية ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات والتجارب قبل استخدامها بشكل رسمي داخل المستشفيات، وقد يستغرق تطبيقها سريريًا نحو خمس سنوات.

لماذا يُعد سرطان البنكرياس خطيرًا؟

يُعرف سرطان البنكرياس بأنه “القاتل الصامت”، لأنه لا يسبب أعراضًا واضحة في مراحله الأولى، لذلك يتم اكتشافه غالبًا بعد انتشاره إلى أعضاء أخرى.
ويُشخّص نحو 11,500 شخص سنويًا بهذا السرطان في بريطانيا، بينما لا تتجاوز نسبة البقاء على قيد الحياة لخمس سنوات بعد التشخيص 10% فقط.

كما أن أكثر من نصف المرضى يتوفون خلال 3 أشهر من اكتشاف المرض، بسبب محدودية خيارات العلاج في المراحل المتأخرة.

أعراض سرطان البنكرياس

وتشمل الأعراض الشائعة لسرطان البنكرياس:
اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)
فقدان الشهية
فقدان الوزن غير المبرر
الإرهاق الشديد
الغثيان والقيء
آلام البطن
الإسهال أو الإمساك
اضطراب مستويات السكر في الدم

عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

وبحسب الخبراء، هناك عدة عوامل قد تزيد خطر الإصابة، منها:
التدخين
التقدم في العمر
مرض السكري
السمنة
التاريخ العائلي للمرض
بعض العوامل الوراثية

أمل جديد لمرضى السرطان

ويرى الباحثون أن تطوير اختبار دم بسيط للكشف المبكر عن سرطان البنكرياس قد يُحدث ثورة حقيقية في فرص العلاج، خاصة أن التدخل المبكر يمنح المرضى فرصًا أكبر للبقاء على قيد الحياة وتقليل انتشار المرض.

وفي السنوات الأخيرة، تتزايد الأبحاث التي تستهدف تحسين طرق الكشف المبكر عن السرطانات الخطيرة، في محاولة لتقليل معدلات الوفاة المرتفعة المرتبطة بها.

