كروم يُصلح 127 ثغرة أمنية دفعة واحدة.. حدّث متصفحك الآن

أطلقت شركة جوجل تحديثاً أمنياً طارئاً لمتصفح "كروم" (Chrome 148)، يحمل تحذيراً غير مسبوق بعد اكتشاف 127 ثغرة أمنية، من بينها 3 ثغرات صنفت بأنها "خطيرة جداً" (Critical)، مما يجعل هذا التحديث الأكبر والأكثر أهمية في تاريخ المتصفح مؤخراً.

ثغرات تهدد أمن البيانات والخصوصية

كشفت التقارير التقنية أن الثغرات المكتشفة في إصدار كروم 148 تمنح المهاجمين قدرات خطيرة، تبدأ من تعطيل المتصفح وصولاً إلى تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد (Remote Code Execution).

وتتركز الخطورة الأكبر في محرك "Blink" المسؤول عن رصد المحتوى، ومكونات "Remote Desktop" التي قد تسمح للمخترقين بتجاوز جدران الحماية والوصول إلى ملفات النظام الشخصية للمستخدمين.

مكافآت ضخمة للباحثين الأمنيين

منحت جوجل مكافآت مالية تجاوزت 138 ألف دولار للباحثين الأمنيين الذين ساهموا في كشف هذه العيوب، حيث حصل أحد الباحثين وحده على 55 ألف دولار لاكتشافه ثغرة في محرك "V8" الخاص بجافا سكريبت.

ويعكس حجم المكافآت مدى جدية هذه التهديدات التي قد تستهدف العمليات المصرفية عبر الإنترنت، أو سرقة كلمات المرور والبيانات الحساسة المخزنة داخل المتصفح.

خطوات فورية لتأمين حساباتك

طالبت جوجل جميع مستخدمي المتصفح على أنظمة ويندوز، وماك، ولينكس، بضرورة التحديث اليدوي الفوري وعدم انتظار التحديث التلقائي.

ويمكن للمستخدمين التأكد من حماية أجهزتهم عبر الدخول إلى قائمة الإعدادات، ثم اختيار "حول جوجل كروم" (About Google Chrome)، لضمان الانتقال إلى الإصدار الآمن الذي يحمل رقم (148.0.7778.96/97)، وإعادة تشغيل المتصفح فوراً لتفعيل الحماية.

يؤكد هذا التحديث الضخم أن صراع الأمن السيبراني قد دخل مرحلة جديدة تتطلب يقظة دائمة، فبينما تسعى جوجل لتأمين "البوابة الأولى" للإنترنت، يبقى الوعي بضرورة التحديث الدوري هو خط الدفاع الأول للمستخدم ضد هجمات الاختراق المتطورة.