تركت عش الزوجية.. الداخلية تكشف تفاصيل تغيب زوجة صياد في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد الأشخاص بشأن تغيب إحدى الفتيات عقب خروجها من مسكنها بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 مارس الماضي تبلغ لمركز شرطة البرلس من صياد مقيم بدائرة المركز، بتغيب زوجته عقب خروجها من مسكنهم وبحوزتها مشغولاتها الذهبية

وفي وقت لاحق حضرت والدتها وبرفقتها المتغيبة وقررت بأن نجلتها تركت منزل الزوجية بمحض إرادتها لمرورها بحالة نفسية سيئة، وأنها كانت متواجدة لدى أحد أقاربها وبحوزتها مشغولاتها الذهبية، وبسؤال المتغيبة أيدت ما سبق، ونفت تعرضها لأى مكروه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.