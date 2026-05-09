أيمن ممدوح عباس: مهنة الطب اختيار من الله ونشكر النقابة العامة

كرمت النقابة العامة للأطباء، أيمن ممدوح عباس وهبة السويدي مؤسس ومؤسس مشارك لمستشفى الناس للحروق، حيث أشاد الثنائي بالأطباء والتمريض المصري نظرا لتفوقهم الكبير والمجهود الذي يبذلونه من أجل المرضى.

جاء ذلك ضمن فعاليات الاحتفالية، التي تنظمها النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، اليوم السبت، بدار الحكمة "مقر نقابة الأطباء"، وذلك تخليدا لذكرى يوم الطبيب الثامن والأربعين.

مهنة الطب اختيار من الله

وأكد عباس، أنه يعتقد أن مهنة الطب اختيار من الله، مشيدا بالتاريخ العريق للطبيب والطب المصري الممتد لأكثر من 7 آلاف سنة، والدور الكبير لمستشفى الناس.

تقام الاحتفالية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بحضور نخبة من كبار المسؤولين والشخصيات الطبية والعامة، فيما تشهد الفعالية تكرّيم رموز المهنة والأطباء المثاليين.

يشارك في الاحتفال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، ووكيل مجلس النواب الدكتور محمد الوحش، ورئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور شريف باشا، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الدكتور هشام الششتاوي.

كما يشارك في الحفل رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوي، ورئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور حسين خالد، ورئيس المجلس الصحي المصري الدكتور محمد لطيف، ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه، ورئيس هيئة الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي، إلى جانب عدد من رموز المهنة والأطباء المثاليين من مختلف المحافظات والتخصصات.