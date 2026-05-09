نشوب حريق في مخزن مصنع للدراجات البخارية بقليوب

اندلع مساء اليوم حريق داخل مخزن أحد المصانع المتخصصة فى بيع الدراجات البخارية بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.



من ناحية أخرى أصيب 4 اشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى طريق بنها _ شبرا الحر بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع انقاض الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على الطريق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود مصابين ، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الحر اتجاه شبرا.



واسفر الحادث عن إصابة كل من نورا م ع " و سعيد ا أ " واحمد م م ، ونعيمه م ا" وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب لتلقى العلاج اللازم.