إصابة 5 أشخاص في حريق مخزن بقليوب

شهدت مدينة قليوب في محافظة القليوبية، اندلاع داخل مخزن لبطاريات وإطارات “كاوتش”، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفاوتة وتم نقل حالتين إلى مستشفى قليوب لتلقي العلاج اللازم.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، وجارٍ استمرار جهود الإطفاء والسيطرة الكاملة على الحريق.



وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وحصر الخسائر والتأكد من سلامة المنطقة المحيطة.

من ناحية أخرى أصيب 4 اشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى طريق بنها _ شبرا الحر بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع انقاض الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على الطريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود مصابين ، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الحر اتجاه شبرا.

واسفر الحادث عن إصابة كل من نورا م ع " و سعيد ا أ " واحمد م م ، ونعيمه م ا" وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب لتلقى العلاج اللازم.