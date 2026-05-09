برايتون يتقدم بثنائية بالشوط الأول على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي برايتون وولفرهامبتون بتقدم برايتون بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي برايتون كل من داك هينشلوود ولويس دينك في الدقيقتين 1 و5 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي برايتون وولفرهامبتون عن تشكيل فريقيهما، في إطار منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل برايتون

حراسة المرمي: بارت فيربوجين

خط الدفاع: فردي كاديوجلو - يان باول فان هيكي - لويس دينك - ماكسيم دي كويبر

خط الوسط: كارلوس باليبا - يانكوبا مينته - باسكال جروس

خط الهجوم: جاك هينشلوود - كاورو ميتوما - داني ويلبك

تشكيل وولفرهامبتون

حراسة المرمى: دانييل بينتلي

خط الدفاع: توتي جوميز - موسكويرا - سانتياجو بوينو - ماتيوس ماني

خط الوسط: هوجو بوينو - أندريه - بيدرو ليما

خط الهجوم: ادم ارمسترونج - جواو جوميز - هوانج هي تشان

ترتيب الفريقين

ويحتل فريق برايتون المركز الثامن بترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الت2 برصيد 18 نقطة والذي هبط لبطولة التشامبيون شيب.