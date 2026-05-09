بسبب المخالفات .. غلق وتشميع دار ضيافة للمرضى بالدقي .. صور

قامت الأجهزة التنفيذية بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، تحت قيادة المهندس محمد رزق رئيس الحي، بالإستجابة الفورية، لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب وجود مستشفى مخالف بأحد العقارات السكنية بشارع الأشجار.

وعلى الفور، قامت لجنة "تغيير الاستخدام" بالتحرك العاجل لفحص العقار رقم (20) بشارع الأشجار، من أجل التصدي للمخالفات وضبط الشارع، وعقب معاينة الوحدة السكنية المشار إليها، أسفرت نتائج الفحص عن أن المنشأة تعمل كدار ضيافة للمرضى، دون الحصول على أي تراخيص قانونية.

كما رصدت اللجنة قيام المسؤولين عن الوحدة بتغيير النشاط من سكني إلى إداري/تجاري دون تصريح من الجهات المختصة بحي الدقي.

وأكدت المعاينة عدم وجود أي أوراق رسمية أو تصاريح صادرة من الحي تسمح بممارسة هذا النشاط.

واتخذت اللجنة الإجراءات القانونية الفورية، بغلق الوحدة وإلزام المسؤول عن المنشأة بإخلاء الوحدة تماماً، والتشديد على ضرورة مراجعة حي الدقي لاستخراج التصاريح اللازمة وتقديم الأوراق التي تفيد قانونية الموقف، أو إعادة الشيء لأصله.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص محافظة الجيزة وحي الدقي على سلامة المواطنين ومنع ممارسة أي أنشطة طبية أو فندقية خارج إطار القانون ورقابة الدولة.