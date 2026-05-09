برايتون يفوز على وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي

حقق فريق برايتون الفوز على فريق وولفرهامبتون بنتيجة 3-0، في إطار منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف برايتون كل من داك هينشلوود ولويس دينك ويانكوبا مينته في الدقائق 1 و5 و86 من عمر المباراة.

ترتيب الفريقين

وبتلك النتجة يحتل فريق برايتون المركز السابع بترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الـ 20 برصيد 18 نقطة والذي هبط لبطولة التشامبيون شيب.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي برايتون وولفرهامبتون عن تشكيل فريقيهما، في إطار منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل برايتون

حراسة المرمي: بارت فيربوجين

خط الدفاع: فردي كاديوجلو - يان باول فان هيكي - لويس دينك - ماكسيم دي كويبر

خط الوسط: كارلوس باليبا - يانكوبا مينته - باسكال جروس

خط الهجوم: جاك هينشلوود - كاورو ميتوما - داني ويلبك

تشكيل وولفرهامبتون

حراسة المرمى: دانييل بينتلي

خط الدفاع: توتي جوميز - موسكويرا - سانتياجو بوينو - ماتيوس ماني

خط الوسط: هوجو بوينو - أندريه - بيدرو ليما

خط الهجوم: ادم ارمسترونج - جواو جوميز - هوانج هي تشان