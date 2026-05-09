محامي المتهم بقتل طليقته يكشف تفاصيل الخلافات الأسرية

قال إبراهيم ياسين، محامي المتهم في واقعة مقتل زوجته السابقة، إن السيدة الراحلة كانت متزوجة من مستشار بمجلس الدولة، لمدة 10 سنوات حتى يوليو 2021، مؤكدًا أن حياتهما كانت مستقرة في البداية قبل أن تبدأ الخلافات التي انتهت بالطلاق.



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلام الناس المذاع عبر قناة MBC مصر، أن الزوجة السابقة حررت العديد من الشكاوى والمحاضر ضد طليقها عقب الانفصال، مشيرًا إلى أن تلك الشكاوى تضمنت اتهامات قال إنها استهدفت الضغط عليه في عمله داخل مجلس الدولة.

دعاوى النفقة والحبس

وأضاف محامي المتهم أن الخلافات تصاعدت بعد الطلاق من خلال دعاوى النفقة والحبس والحضانة والرؤية، مؤكدًا أن المستشار لم يتمكن من رؤية أبنائه طوال الفترة من عام 2021 وحتى 2025 رغم وجود أحكام قضائية خاصة بالرؤية.

وقوع الجريمة محل التحقيق

وأشار إلى أن عدد الشكاوى المقدمة ضد المستشار في إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة وصل إلى نحو 10 شكاوى، معتبرًا أن تلك الضغوط تسببت في تفاقم الأزمة بين الطرفين قبل وقوع الجريمة محل التحقيق.