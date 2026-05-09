حازم إمام يوجه رسالة دعم لـ لاعبي الزمالك.. تفاصيل

وجه نجم الزمالك السابق حازم إمام رسالة دعم لـ جماهير قبل مواجهة اتحاد العاصمة في بطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك واتحاد العاصمة

وكتب حازم إمام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:" يارب إنشاءالله ".

وجه عبدالرزاق سيسية لاعب الزمالك السابق رسالة دعم لـ لاعبي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة.

وكتب سيسية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كامل الدعم لجماهير الزمالك وكذلك الفريق بأكملة لهذا النهائي".

موعد مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية فى ملعب 5 جويلية بالجزائر فى تمام العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، بينما ستكون مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.