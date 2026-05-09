المؤامرة المكشوفة .. نشأت الديهي يتحدث عن حملة منظمة تستهدف مصر

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حذّر الإعلامي نشأت الديهي من ما وصفه بـ"حملة منظمة" تستهدف الدولة المصرية، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا بين عناصر من تنظيم الإخوان وبعض المنصات الإعلامية الخارجية، إلى جانب حسابات وصفها بالمشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قوة الاقتصاد المصري

وقال الديهي، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن ملامح هذه الحملة بدأت في الظهور منذ نهاية مارس الماضي واستمرت لنحو 40 يومًا، مستهدفة التشكيك في قوة الاقتصاد المصري، والترويج لشائعات تتعلق بإفلاس الدولة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

محاولة إحداث توتر

وأضاف أن الحملة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد لمحاولة إحداث توتر في العلاقات بين مصر وعدد من الدول العربية، خاصة دول الخليج، من خلال نشر مزاعم حول الموقف المصري تجاهها، إلى جانب بث حالة من القلق داخل الشارع المصري بشأن الوضع المصرفي والاقتصادي.

ترويج المزاعم المتعلقة بالاقتصاد

وأشار إلى ما اعتبره "تناغمًا في الخطاب" بين بعض الأسماء التي ذكرها، من بينهم المستشرق الإسرائيلي إيدي كوهين، وعدد من الإعلاميين والناشطين المعارضين في الخارج، مثل محمد ناصر، معتز مطر، أسامة جويش، ومحمد إلهامي، على حد قوله، معتبرًا أنهم يعيدون ترويج نفس المزاعم المتعلقة بالاقتصاد المصري والديون.

كما أشار إلى اسم الصحفي محمد سعد خير الله، قائلًا إنه ينشر من الخارج مواد إعلامية تتقاطع مع ما يثار في الإعلام الإسرائيلي، ومن بينها صحيفة معاريف.

 وعي الشعب المصري

واختتم الديهي حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات قوية قادرة على مواجهة مثل هذه الحملات، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله، مشددًا على أن ما وصفها بـ"محاولات ضرب الجبهة الداخلية" ستفشل أمام وعي الشعب المصري.

