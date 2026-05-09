بيتباع بالواحدة ومالي السوق .. ما فائدة الخرشوف

انتشر الخرشوف في الأسواق خلال الفترة الماضية وبالرغم من ذلك لايقبل على شراءه إلا عشاقه الذي يعرفون مذاقه جيدا.

وذكر موقع كيلافند كلينك أن الخرشوف من الاطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة فضلا عن انخفاض السعرات الحرارية فيه.



تحتوي حبة الخرشوف الكبيرة على 76 سعرة حرارية ، و17 جرامًا من الكربوهيدرات ، ولا تحتوي على أي كوليسترول أو دهون.

ومن الناحية الغذائية، تحتوي حبة الخرشوف الكبيرة على العناصر التالية:

0.37 ملليجرام من النحاس (42% من القيمة اليومية، أو DV).

110 ميكروجرام من حمض الفوليك (28% من القيمة اليومية).

97 ملليجرام من المغنيسيوم (23% من القيمة اليومية).

24 ميكروجرام من فيتامين ك (20% من القيمة اليومية).

19 ملليجرام من فيتامين سي (21% من القيمة اليومية).

0.41 ملليجرام من المنجنيز (18% من القيمة اليومية).

600 ملليجرام من البوتاسيوم (13% من القيمة اليومية).

146 ملليجرام من الفوسفور (12% من القيمة اليومية).

2.1 ملليجرام من الحديد (12% من القيمة اليومية).

1.7 ملليجرام من النياسين (11% من القيمة اليومية).

0.55 ملليجرام من فيتامين ب5 (11% من القيمة اليومية).

0.19 ملليجرام من فيتامين ب6 (11% من القيمة اليومية).

0.12 ملليجرام من الثيامين (10% من القيمة اليومية).

