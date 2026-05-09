أحمد موسى عن دعم مصر للخليج: لما نتكلم بنقول معلومات مش زي اللي يقولوا بنطفي النور الساعة 9 هندعم الخليج إزاي

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات السفير الإيراني في مصر بشأن دعم مصر للدول العربية ودول الخليج العربي.

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قلتلكم 14 مرة قبل كده إن مصر تقدم كل الدعم للأشقاء في الخليج".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لما بنطلع نتكلم بنقول معلومات مش زي آخرين بيقولوا كلام فارغ ويقولوا الساعة 9 بتطفوا النور وهتدعموا الخليج إزاي وانتوا بتطفوا النور؟".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" اللي معندوش معلومات يحدث معلوماته وهو عامل نفسه أبو العريف ومفيش حد بيقوله معلومات ".

وواصل موسى :" فيه ناس بتطلع تتكلم كلام فارغ عن علاقة مصر بالخليج، وأشقائنا في الخليج عارفين كويس أوي مصر واقفة وداعمة ازاي".

