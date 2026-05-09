مدير جامعة سنجور: ننظم برامج ماجستير تستجيب للاحتياجات التنموية لكل دولة

علق تييري فردل المدير التنفيذي لجامعة سنجور، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقر الجديد لجامعة سنجور بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال تييري فردل في تصريحات أذاعها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جامعة سنجور لديها شراكات مع نحو 50 مؤسسة أكاديمية ومهنية ".

وأكمل تييري فردل:" ننظم برامج ماجستير تستجيب للاحتياجات التنموية لكل دولة وترتكز غالبية البرامج على إدارة المشروعات وفقا لطبيعة الاحتياجات التنموية في كل دولة ".

ولفت تييري فردل :" عدد الدارسين في برامج الماجستير في جامعة سنجور حوالي 500 دارس وتعتمد الجامعة على نظام الاعتراف بالخبرات المهنية المكتسبة ".

