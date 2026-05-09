برلمانية: زيارة ماكرون للقاهرة تعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في بناء شراكات متوازنة

أكدت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الفرنسية، وتعكس حجم التقدير الدولي للدور الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

العلاقات المصرية الفرنسية

وقالت هندي، في تصريحات لها، إن العلاقات بين القاهرة وباريس تمتلك جذورًا تاريخية ممتدة، لكنها شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما انعكس في رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، مؤكدة أن مصر أصبحت شريكًا رئيسيًا لفرنسا في ملفات مكافحة الإرهاب والطاقة والهجرة غير الشرعية والتنمية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الزيارة تحمل رسائل سياسية مهمة، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في بناء علاقات متوازنة مع القوى الدولية الكبرى، بما يحفظ المصالح الوطنية المصرية، ويعزز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا، خاصة في ظل التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة.

التعاون المصري الفرنسي

كما أكدت النائبة سچى عمرو هندي أن استمرار التعاون المصري الفرنسي في مجالات التعليم والاستثمار والطاقة والنقل؛ من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للتنمية، ويعزز فرص التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.