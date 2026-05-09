قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يخسر بهدف من اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية
أوبل تستعين بالتكنولوجيا الصينية لإطلاق جيل كهربائي جديد في 2026
مستشار رئيس الجمهورية : مصر خالية تماماً من فيروس هانتا
برلماني: افتتاح جامعة سنجور يعكس مكانة الإسكندرية الثقافية والعلمية
مياه الجيزة: إصلاح تسريب الخط الرئيسي بشارع ربيع الجيزي وعودة الخدمة تدريجيًا
ليندسي جراهام: أي تسوية مع طهران يجب أن تشترط إنهاء "رعايتها الوكلاء بالمنطقة"
سوريا .. القبض على وجيه علي العبد الله مدير مكتب بشار الأسد
واشنطن تفرض عقوبات على شركات صينية بتهمة دعم الهجمات الإيرانية ضد القوات الأمريكية
بعد توبيخ وزير النقل لمهندس.. معلومات عن محور سمنود في الغربية
‏MG 07 الجديدة.. سيدان كوبيه بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة
فصل الكهرباء غدًا عن 4 مناطق بدسوق في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
ساويرس تعليقا على انفعال كامل الوزير في وجه المهندس.. كان رحيم معاه هو لا مذاكر ولا فاهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

دينزا Z
دينزا Z
كريم عاطف

كشفت شركة BYD الصينية عن سيارتها الكهربائية الرياضية الجديدة Denza Z خلال معرض بكين للسيارات 2026، لتدخل بقوة إلى فئة السيارات الخارقة بمواصفات تقنية وأداء يضعانها في مواجهة مباشرة مع أبرز العلامات الأوروبية الفاخرة.

وتستهدف الشركة طرح السيارة في الأسواق الأوروبية والعالمية قبل إطلاقها داخل السوق الصينية، في خطوة تعكس ثقة العلامة الصينية بقدرتها على المنافسة خارجيا.

وتأتي السيارة الجديدة  Denza Z بتصميم كوبيه فاخر يتسع لأربعة ركاب، وتعتمد على نظام دفع كلي مدعوم بثلاثة محركات كهربائية تولد أكثر من 1000 حصان، ما يمنحها قدرة تسارع من الثبات إلى 100 كم/س في أقل من ثانيتين.

كما حصلت السيارة على تقنية شحن فائق السرعة بقدرة 1500 كيلوواط، تتيح شحن البطارية حتى 80% خلال أقل من 10 دقائق، مع مدى قيادة يصل إلى نحو 600 كيلومتر بالشحنة الواحدة.

ومن الناحية التصميمية، حملت السيارة بصمة المصمم العالمي Wolfgang Egger، الرئيس السابق لتصميم Audi، حيث جاءت الخطوط الخارجية بمزيج يجمع بين الطابع الرياضي والفخامة الأوروبية.

وتخطط الشركة لتقديم السيارة بثلاث نسخ مختلفة تشمل الكوبيه، والكشف، إضافة إلى نسخة مخصصة للحلبات.

النسخة المكشوفة التي ظهرت في معرض بكين لفتت الأنظار بلونها التركوازي، إلى جانب المقصورة الداخلية متعددة الألوان والسقف القماشي القابل للطي.

وعلى مستوى التكنولوجيا، زودت السيارة بنظام التعليق الذكي الكهرومغناطيسي “DiSus-M”، إلى جانب نظام القيادة المتطور “Eye of the God”، وهيكل خارجي من ألياف الكربون، فضلا عن نظام توجيه سلكي متطور.

كما تدعم السيارة أوضاع قيادة رياضية متقدمة، من بينها وضع الانجراف “دريفت مود” وإمكانية الدوران حول نفسها بطريقة مشابهة لما يعرف بـ “Tank Turn”.

ومن المنتظر أن تسجل السيارة ظهورها الأوروبي الأول خلال فعاليات Goodwood Festival of Speed في يوليو المقبل، وسط توقعات بأن يتراوح سعرها بين 58.6 ألف و73.2 ألف دولار، وهو ما يمنحها أفضلية تنافسية قوية مقارنة بالسيارات الرياضية الكهربائية الأوروبية مرتفعة الثمن.

byd معرض بكين للسيارات 2026 السيارات الخارقة السوق الصينية Denza Z دينزا Z

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

كارنيه الطالبة المتوفية

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

المتهم

تفاصيل مرعبة في محاكمة المستشار المتهم بقتل طليقته فى 6 أكتوبر

أرشيفية

بعد إصابة العشرات في غزة .. ما هو مرض الثلاسيميا ؟

امام عاشور

أحمد حسن يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يواصل التوعية بجرائم تقنية المعلومات بعدد من الجامعات بمختلف المحافظات

«القومي للمرأة» يواصل التوعية بجرائم تقنية المعلومات بعدد من الجامعات بمختلف المحافظات

لقاء اليوم

بعد واقعة محور ديروط.. مصادر تكشف ماذا قال كامل الوزير للمهندس عقب قطع حديثه

فيروس

ما أهمية فيروس هانتا للقطاع المصرفي؟ قراءة في إدارة المخاطر والاستدامة

بالصور

أوبل تستعين بالتكنولوجيا الصينية لإطلاق جيل كهربائي جديد في 2026

أوبل الكهربائية
أوبل الكهربائية
أوبل الكهربائية

‏MG 07 الجديدة.. سيدان كوبيه بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة

MG 07
MG 07
MG 07

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

دينزا Z
دينزا Z
دينزا Z

أسعار شيفروليه سبارك موديل 2009 المستعملة في مصر

شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك

فيديو

اعترافات القاضي

تحملت 10 سنوات.. اعترافات صادمة لقاض أنهى حياة طليقته في الشارع

فيروس هانتا

فيروس هانتا المميت .. هل تحول إلى وباء يهدد العالم؟

دينزا Z

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

شمس الكويتية

شمس الكويتية: بخاف من الموت ورأيت وفاتي في الحلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد