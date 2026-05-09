ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

كشفت شركة BYD الصينية عن سيارتها الكهربائية الرياضية الجديدة Denza Z خلال معرض بكين للسيارات 2026، لتدخل بقوة إلى فئة السيارات الخارقة بمواصفات تقنية وأداء يضعانها في مواجهة مباشرة مع أبرز العلامات الأوروبية الفاخرة.

وتستهدف الشركة طرح السيارة في الأسواق الأوروبية والعالمية قبل إطلاقها داخل السوق الصينية، في خطوة تعكس ثقة العلامة الصينية بقدرتها على المنافسة خارجيا.

وتأتي السيارة الجديدة Denza Z بتصميم كوبيه فاخر يتسع لأربعة ركاب، وتعتمد على نظام دفع كلي مدعوم بثلاثة محركات كهربائية تولد أكثر من 1000 حصان، ما يمنحها قدرة تسارع من الثبات إلى 100 كم/س في أقل من ثانيتين.

كما حصلت السيارة على تقنية شحن فائق السرعة بقدرة 1500 كيلوواط، تتيح شحن البطارية حتى 80% خلال أقل من 10 دقائق، مع مدى قيادة يصل إلى نحو 600 كيلومتر بالشحنة الواحدة.

ومن الناحية التصميمية، حملت السيارة بصمة المصمم العالمي Wolfgang Egger، الرئيس السابق لتصميم Audi، حيث جاءت الخطوط الخارجية بمزيج يجمع بين الطابع الرياضي والفخامة الأوروبية.

وتخطط الشركة لتقديم السيارة بثلاث نسخ مختلفة تشمل الكوبيه، والكشف، إضافة إلى نسخة مخصصة للحلبات.

النسخة المكشوفة التي ظهرت في معرض بكين لفتت الأنظار بلونها التركوازي، إلى جانب المقصورة الداخلية متعددة الألوان والسقف القماشي القابل للطي.

وعلى مستوى التكنولوجيا، زودت السيارة بنظام التعليق الذكي الكهرومغناطيسي “DiSus-M”، إلى جانب نظام القيادة المتطور “Eye of the God”، وهيكل خارجي من ألياف الكربون، فضلا عن نظام توجيه سلكي متطور.

كما تدعم السيارة أوضاع قيادة رياضية متقدمة، من بينها وضع الانجراف “دريفت مود” وإمكانية الدوران حول نفسها بطريقة مشابهة لما يعرف بـ “Tank Turn”.

ومن المنتظر أن تسجل السيارة ظهورها الأوروبي الأول خلال فعاليات Goodwood Festival of Speed في يوليو المقبل، وسط توقعات بأن يتراوح سعرها بين 58.6 ألف و73.2 ألف دولار، وهو ما يمنحها أفضلية تنافسية قوية مقارنة بالسيارات الرياضية الكهربائية الأوروبية مرتفعة الثمن.