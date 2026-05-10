الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أوبل تستعين بالتكنولوجيا الصينية لإطلاق جيل كهربائي جديد في 2026

أوبل الكهربائية
أوبل الكهربائية
كريم عاطف

تستعد أوبل Opel لإطلاق جيل جديد من سياراتها الكهربائية ضمن خطة تقودها مجموعة Stellantis بالتعاون مع الشركة الصينية Leapmotor، في خطوة تستهدف خفض تكاليف الإنتاج وتسريع تطوير السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة.

ويعتمد المشروع الجديد على استخدام منصة وتقنيات صينية متطورة من “ليب موتور”، مع الحفاظ على الهوية التصميمية الألمانية لعلامة أوبل، وهو ما يمثل تحول كبير في استراتيجية الشركة داخل سوق السيارات الكهربائية.

ومن المنتظر أن تبدأ ملامح المشروع بالظهور تدريجيا خلال 2026، على أن يتم الإطلاق الواسع للطراز الجديد بحلول 2028، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

وبحسب التوقعات، ستستند السيارة الجديدة إلى تقنيات مستوحاة من طراز “B10” التابع لـ “ليب موتور”، مع محرك كهربائي بقوة 215 حصانا، وخيارين للبطارية بسعات مختلفة، بينما يصل مدى القيادة إلى نحو 434 كيلومتر بالشحنة الواحدة.

كما تخطط الشركة لتوفير نسخة مزودة بنظام “ممتد المدى”، يسمح بزيادة المسافة الإجمالية إلى نحو 900 كيلومتر، بهدف تقليل مخاوف نفاد الشحن خلال الرحلات الطويلة.

وستصنع السيارة في مصنع “فيجيرويلاس” بمدينة سرقسطة الإسبانية، بينما تتولى مراكز التصميم التابعة لأوبل في ألمانيا تطوير الشكل الخارجي للحفاظ على هوية العلامة الأوروبية.

ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع إعادة هيكلة واسعة داخل “ستيلانتيس”، تضمنت تقليص عدد الوظائف الهندسية في مقر أوبل بألمانيا، ضمن خطة لخفض النفقات وزيادة الاعتماد على الشراكات العالمية.

وتراهن المجموعة على أن التعاون مع “ليب موتور” سيساعدها على تقديم سيارات كهربائية بأسعار تنافسية، خاصة في الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المتوقع أن تبدأ أسعار الطرازات الجديدة من نحو 29.9 ألف يورو، ما يضعها في منافسة مباشرة مع عدد من السيارات الكهربائية الأوروبية متوسطة السعر.

وتؤكد “ستيلانتيس” أن اعتماد مكونات وتقنيات “ليب موتور” سيسهم في جعل السيارات الكهربائية أكثر توفيراً للعملاء، مع تقليل مدة التطوير إلى أقل من عامين، وهو ما يمنح أوبل فرصة لتعزيز حضورها في سوق يشهد منافسة متسارعة من الشركات الصينية.

«القومي للمرأة» يواصل التوعية بجرائم تقنية المعلومات بعدد من الجامعات بمختلف المحافظات

