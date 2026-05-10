دخان وحرائق قرب هرمز.. ناقلة إيرانية تواصل الاشتعال بعد قصف أمريكي

أظهرت صور أقمار صناعية استمرار تصاعد الدخان الكثيف من ناقلة النفط الإيرانية "سيفدا"، التي استهدفتها مقاتلة أمريكية قرب مضيق هرمز، في تصعيد جديد للتوتر بالمنطقة.

وكشفت صور التقطها القمر الصناعي Sentinel-2 عن خط طويل من الدخان يتصاعد من مؤخرة الناقلة شرق المضيق، بعد أيام من الهجوم الذي نفذته البحرية الأمريكية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن مقاتلة من طراز F/A-18 استهدفت الجمعة الناقلة "سيفدا" إلى جانب الناقلة Sea Star III، مؤكدة أن السفينتين خرقتا الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وتعد الناقلتان ثاني وثالث سفينتين إيرانيتين تتعرضان لضربات أمريكية خلال الأيام الأخيرة، ما يعكس تصاعد المواجهة البحرية في محيط مضيق هرمز.

وفي مقطع مصور نشرته القيادة المركزية الأمريكية سابقًا، ظهرت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من الناقلة "سيفدا" عقب استهدافها مباشرة.