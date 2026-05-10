ناقد فني: عزاءات الفنانين في السنوات الأخيرة تحولت إلى «تريند»

أكد الناقد الفني أحمد سعد الدين أن عزاءات الفنانين خلال السنوات الأخيرة أصبحت تتحول إلى «تريند»، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال عزاء هاني شاكر لم يختلف كثيرًا عما شهدته عزاءات نجوم آخرين، رغم الإجراءات التي اتُّخذت لمحاولة منع بعض التجاوزات.

وقال سعد الدين، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، الذي تقدمه الإعلامية نهاد سمير، إن ما حدث حرم هاني شاكر من جنازة شعبية، خاصة أن العزاء أُقيم في مكان مغلق.

وأضاف أن بعض الحاضرين كانوا حريصين على التقاط الصور مع المشاهير، إلى جانب ظهور بعض اللافتات وحدوث بعض المشكلات داخل العزاء، مؤكدًا أن المشهد لم يكن مختلفًا عن عزاءات عدد من الفنانين خلال الفترة الأخيرة.



