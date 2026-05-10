محافظ المنوفية يتابع موقف ملفات التصالح في مخالفات البناء وتراخيص المحال

تفقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية المركز التكنولوجي بمدينة الشهداء ، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف علي نسب الإنجاز بعدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بكافة القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات ، رافقه محمد الزرقاني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

استمع محافظ المنوفية إلى شرح مفصل حول آليات العمل بالمركز ، وتابع اخر مستجدات الموقف الحالي لملفات التصالح على مخالفات البناء ، وتراخيص المحال العامة ، موجهاً على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المواطنين وفقاً للضوابط والقرارات المنظمة في هذا الشأن وتذليل أي معوقات إدارية قد توثر علي سرعة تقديم الخدمات لضمان سرعة نهو الطلبات المتبقية بكافة ملفات العمل وتحقيق أعلى معدلات إنجاز خلال برنامج زمني محدد.

وأكد المحافظ أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والحلول اللازمة ومواجهة التحديات على أرض الواقع لخدمة المواطن ، مشدداً علي أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير لأي مسئول في منظومة عمل الجهاز التنفيذي ، مشيراً إلي أن المراكز التكنولوجية تمثل واجهة خدمية مهمة تعكس مستوى الأداء بالجهاز الإداري للمساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة.