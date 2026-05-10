واشنطن وموسكو تواصلان الحوار.. زيارة مرتقبة لمبعوثين أمريكيين إلى روسيا

قال يوري أوشاكوف، كبير مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيصلان إلى موسكو "قريباً جداً" لمواصلة الحوار بين الطرفين بشأن الحرب مع أوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز.

رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار، وردت أنباء عن اشتباكات في ساحة المعركة وهجمات بطائرات مسيرة في أوكرانيا.

وأفادت أوكرانيا بوقوع نحو 150 اشتباكا على خط المواجهة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة نحو 20 آخرين.

كما ورد أن القوات الجوية الأوكرانية اعترضت 27 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية، وكان ترامب قد أعلن، كما ذكرنا، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عن وقف إطلاق النار من 9 إلى 11 مايو.



