كشف حقيقة ادعاء شخص بتواطؤ فردي شرطة مع جيرانه بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام القائم على النشر بتصوير الأجهزة المعنية بمحافظة الفيوم حال قيامهم بحملة لإزالة المخالفات بالأرض الزراعية ملكه والإدعاء بالتواطؤ مع جيرانه "فردى شرطة" والسماح لهما بإنشاء طريق بالأرض دون وجه حق.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات جيرة بين طرف أول: (القائم على النشر ، أشقائه) ، طرف ثانى: (3 أشقاء "من بينهم فردى شرطة") - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية بالفيوم.. لقيام الطرف الأول بغلق الطريق المؤدى إلى منزلين وقطعة أرض خاصين بالطرف الثانى - محررها بشأنها عدة محاضر - وفى غضون عام 2024 صدر حكم قضائى بتمكين الطرفين من الإنتفاع من الطريق محل النزاع ، وتم تنفيذ الحكم فى إطار من الشرعية والقانون.

وبتاريخ 2025/10/28 تبلغ للمركز من الطرف الثانى بقيام الطرف الأول بغلق الطريق مرة أخرى ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وصدر حكم قضائى بتمكين الطرفين من الطريق المشار إليه.

§ أمكن ضبط القائم على النشر .. وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب وقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو فى محاولة لغل يد الجهات المعنية عن تنفيذ الحكم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.