زوجة سامي عبد الحليم تكشف تطورات حالته الصحية وتطلب الدعاء

نشرت الفنانة منى أبو سديرة، زوجة الفنان سامي عبد الحليم، رسالة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت خلالها عن تطورات حالته الصحية، مشيرة إلى خضوعه لإجراء نقل دم، وسط دعوات متواصلة له بالشفاء العاجل.

ووجهت زوجته رسالة مؤثرة طالبت فيها الجمهور بالدعاء له، مؤكدة تمسكها بالأمل في استجابـة الله لدعائها وشفائه الكامل، متمنية أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية الصعبة.

مرض سامي عبدالحليم

وكان الفنان سامي عبد الحليم قد نُقل إلى العناية المركزة خلال الفترة الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت متابعة طبية دقيقة داخل المستشفى.

وفي سياق متصل، تواصلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، للاطمئنان على الحالة الصحية للفنان، عقب استغاثة تم تداولها بشأن وضعه الصحي، حيث أجرت اتصالات بعدد من المسؤولين والأطباء المعنيين لمتابعة حالته.

وأوضح الفريق الطبي المشرف أن الحالة الصحية للفنان حرجة، نتيجة تعرضه لجلطة في المخ، ويتم التعامل معها داخل وحدة العناية المركزة وفق بروتوكولات علاجية مكثفة، مع استمرار المتابعة الطبية على مدار الساعة.

وأكدت وزارة الثقافة حرصها على متابعة حالة الفنان وتقديم الدعم اللازم، معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل وعودته إلى أسرته وجمهوره في أقرب وقت