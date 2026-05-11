مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-5-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الإثنين الموافق 11 مايو 2026، مجموعة من المباريات القوية والمثيرة في عدد من الدوريات الكبرى، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى منافسات الدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني، بجانب مواجهات الدوري السعودي التي تحظى باهتمام جماهيري كبير.

ويأتي في مقدمة مباريات اليوم اللقاء المرتقب الذي يجمع بين توتنهام هوتسبير وليدز يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها توتنهام لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحسين موقعه في جدول الترتيب، بينما يأمل ليدز في تحقيق نتيجة قوية تساعده على التقدم في المسابقة.

كما يلتقي نابولي مع بولونيا في مواجهة قوية ضمن منافسات الدوري الإيطالي، حيث يدخل نابولي المباراة باحثًا عن الفوز ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، في حين يطمح بولونيا للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق الكالتشيو هذا الموسم.

وفي الدوري الإسباني، يواجه رايو فاليكانو فريق جيرونا في مباراة مهمة ضمن صراع تحسين المراكز، خاصة مع رغبة الفريقين في إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن وتحقيق نتائج إيجابية ترضي الجماهير.

وعلى صعيد الدوري السعودي، تقام مباراتان قويتان، الأولى تجمع نيوم مع الشباب، بينما يلتقي التعاون مع الأهلي في مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة السعودية، في ظل المنافسة القوية بين الفرق على حصد النقاط والتقدم في جدول الترتيب.

مواعيد مباريات اليوم

* توتنهام هوتسبير أمام ليدز يونايتد – الساعة العاشرة مساءً.

* رايو فاليكانو أمام جيرونا – الساعة العاشرة مساءً.

* نيوم أمام الشباب – الساعة السابعة وخمسين دقيقة مساءً.

* التعاون أمام الأهلي – الساعة التاسعة مساءً.

* نابولي أمام بولونيا – الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً