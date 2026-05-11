جامعة بنها تعتمد منظومة مراقبة متطورة لضمان بيئة تعليمية آمنة

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، عن تنفيذ الجامعة خطة شاملة لتأمين الحرم الجامعي عبر تركيب منظومة متطورة من كاميرات المراقبة تغطي جميع المداخل والممرات والمباني بالحرم الجامعى بجميع الكليات والمستشفى الجامعي ، وذلك في إطار حرص جامعة بنها على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.



وأكد " الجيزاوي " أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة داخل الجامعة، وضمان سرعة التدخل في حالات الطوارئ، إضافة إلى متابعة الأنشطة اليومية بما يحافظ على النظام داخل الحرم الجامعي.

وأضاف رئيس الجامعة ، أن هذه المنظومة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لخلق حرم جامعي آمن يتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين ممارسة أنشطتهم التعليمية والبحثية في أجواء من الطمأنينة والاستقرار، مشيرا إلى أن التكنولوجيا الحديثة ستسهم في رفع كفاءة الأمن الجامعي والحد من أي تجاوزات قد تعكر صفو العملية التعليمية ، موضحا أن جامعة بنها تواصل جهودها في دعم بيئة تعليمية آمنة، تعكس التزامها بتوفير أفضل الظروف للطلاب والباحثين، بما يعزز من مكانتها كصرح علمي رائد.