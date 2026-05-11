نائب المحافظ تشهد حفل تخرج الدفعة 82 بطب الإسكندرية

أناب المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية الدكتورة أميرة يسن نائب المحافظ لحضور حفل تخرج الدفعة 82 كلية الطب جامعة الإسكندرية، تأكيدًا على الدور الوطني الذي تقوم به الجامعات المصرية في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم مسيرة التنمية وخدمة المجتمع في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الطبي.

وفي مستهل كلمتها، نقلت نائب المحافظ تحيات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، مؤكدة أن جامعة الإسكندرية تعد واحدة من الصروح العلمية العريقة التي تواصل دورها الوطني في إعداد أجيال من الأطباء المتميزين القادرين على خدمة المجتمع والمساهمة في تطوير المنظومة الصحية.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إيمانًا منها بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الجمهورية الجديدة.

وأكدت أن القطاع الطبي يحظى باهتمام خاص من الدولة المصرية، حيث شهد تطورًا غير مسبوق في مستوى الخدمات الصحية وتحديث المستشفيات والمنشآت الطبية، فضلًا عن إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية الصحية التي ساهمت في تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

ووجهت نائب المحافظ حديثها للخريجين مؤكدة أن تخرجهم يمثل بداية حقيقية لمسيرة مهنية وإنسانية عظيمة، داعية إياهم إلى مواصلة التعلم واكتساب الخبرات العلمية والعملية، والتحلي بقيم الرحمة والإخلاص وشرف المهنة، والعمل دائمًا وفق المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي تقوم عليها رسالة الطب السامية.

كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير لأسر الخريجين، تقديرًا لما بذلوه من دعم ومساندة طوال سنوات الدراسة، حتى الوصول إلى هذه اللحظة المشرفة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، والدكتور عبد المنعم فوزي نقيب أطباء الإسكندرية ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور أبو بكر القاضي أمين عام نقابة أطباء مصر، والدكتور أحمد عبد الجواد أمين عام نقابة أطباء الإسكندرية، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الإسكندرية.