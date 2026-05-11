رسائل مصر من نيروبي.. الرئيس السيسي يقود تحركات جديدة لدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلى جمهورية كينيا للمشاركة في أعمال قمة "إفريقيا - فرنسا"، التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي خلال يومي 11 و12 مايو 2026، وسط مشاركة واسعة من قادة الدول الإفريقية وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة تُعقد هذا العام تحت شعار "إفريقيا إلى الأمام"، وتركز على عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية الحيوية، في مقدمتها دعم النمو الاقتصادي بالقارة، والتحول الرقمي، وملفات الطاقة، إلى جانب مناقشة إصلاح النظام المالي الدولي بما يضمن تمثيلًا أكبر للأولويات الإفريقية داخل المنظومة الاقتصادية العالمية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القمة تشهد حضورًا دوليًا وإقليميًا واسعًا، بمشاركة الرئيس الفرنسي، وسكرتير عام الأمم المتحدة، وعدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال والاستثمار من إفريقيا وفرنسا، في إطار مساعٍ لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

ملفات اقتصادية وتنموية على طاولة القمة

وتأتي القمة في توقيت يشهد تحديات اقتصادية متزايدة على مستوى القارة الإفريقية، في ظل تداعيات الأزمات العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والطاقة، وهو ما يدفع العديد من الدول الإفريقية إلى المطالبة بإصلاحات أوسع داخل المؤسسات المالية الدولية، بما يتيح فرصًا أكبر للنمو والتنمية المستدامة.

كما تركز المناقشات على تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والتحول الرقمي، باعتبارها من الركائز الأساسية لدعم الاقتصادات الإفريقية وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب توسيع الاستثمارات في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة.

وتسعى الدول المشاركة أيضًا إلى بحث آليات جديدة لدعم القطاع الخاص الإفريقي، وتحفيز الاستثمارات العابرة للحدود، مع زيادة التعاون بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية لتعزيز مشروعات التنمية داخل القارة.

كلمة مصر وتحركات دبلوماسية مكثفة

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر خلال أعمال القمة، يستعرض خلالها رؤية القاهرة بشأن تعزيز التعاون الإفريقي الدولي، وأهمية دعم جهود التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

كما تشمل أجندة الرئيس المصري عددًا من اللقاءات الثنائية مع قادة أفارقة ومسؤولي منظمات دولية وإقليمية، لبحث سبل توسيع التعاون المشترك في ملفات الاقتصاد والطاقة والاستثمار، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعكس مشاركة مصر في القمة استمرار تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية داخل القارة الإفريقية، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الشراكات التنموية، وزيادة التعاون مع المؤسسات الدولية، ودعم مشروعات الربط الإقليمي والبنية التحتية، بما يعزز من فرص التكامل والنمو الاقتصادي في إفريقيا.

إفريقيا في قلب التحولات الدولية

وتحظى القمة بأهمية خاصة في ظل التنافس الدولي المتزايد على القارة الإفريقية، التي باتت تمثل سوقًا واعدة وفرصة استراتيجية في مجالات الطاقة والمعادن والتكنولوجيا والاستثمار.

ويرى مراقبون أن قمة "إفريقيا - فرنسا" تمثل منصة مهمة لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية بين القارة الإفريقية وشركائها الدوليين، بما يحقق توازنًا أكبر في المصالح، ويمنح الدول الإفريقية مساحة أوسع لطرح أولوياتها التنموية والاقتصادية على الساحة الدولية.

كما يُنتظر أن تسهم القمة في دفع جهود التعاون متعدد الأطراف، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتمويل التنمية، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وهي ملفات باتت تحتل أولوية متقدمة لدى الحكومات الإفريقية والمؤسسات الدولية على حد سواء.

دور مصر داخل القارة الإفريقية

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد العناني، المحلل السياسي، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة إفريقيا–فرنسا المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها مصر داخل القارة الإفريقية، إلى جانب دورها المتزايد في دعم قضايا التنمية وتعزيز الشراكات الدولية القائمة على التوازن والعدالة.

وأضاف العناني في تصريحات لـ"صدى البلد" أن القمة المنعقدة تحت شعار "إفريقيا إلى الأمام" تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، ما يفرض على الدول الإفريقية تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد المواقف تجاه القضايا الكبرى، وعلى رأسها إصلاح النظام المالي العالمي ودعم تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي.

وأضاف أن تحركات الرئيس السيسي الخارجية خلال السنوات الأخيرة أسهمت في إعادة ترسيخ الدور المصري داخل القارة الإفريقية، ليس فقط عبر الحضور السياسي والدبلوماسي، ولكن أيضًا من خلال مبادرات ومشروعات تدعم التكامل الإقليمي وتعزز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية، بما جعل مصر طرفًا فاعلًا في ملفات القارة.

وأشار إلى أن اللقاءات الثنائية التي يجريها الرئيس على هامش القمة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، مؤكدًا أن مصر أصبحت صوتًا مؤثرًا في القارة الإفريقية داخل المحافل الدولية، بفضل رؤيتها المتوازنة وثقلها السياسي المتنامي.

عوائد اقتصادية

ومن جانب آخر، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة “إفريقيا – فرنسا” تمثل تحركًا مهمًا يعكس استمرار الحضور المصري الفاعل داخل القارة الإفريقية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وزيادة المنافسة على الاستثمارات والبنية التحتية في إفريقيا.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذا النوع من القمم لا يقتصر على البعد السياسي فقط، بل يحمل أبعادًا اقتصادية مباشرة، حيث يفتح مسارات جديدة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والنقل، والتجارة البينية، وهو ما ينعكس على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، مع تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتكامل الاقتصادي الإفريقي.

ولفت إلى أن الوجود المصري في مثل هذه الفعاليات يساهم في دعم جهود الدولة لزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، إلى جانب التوسع في مشروعات الربط اللوجستي والممرات الاقتصادية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات الدولية واستغلال الفرص الناشئة في الأسواق الإفريقية.