مصادر إسرائيلية: الجيش يستعد لتوسيع عملياته البرية بلبنان.. و2869 شهيدًا



كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية عن ان الجيش يستعد لتوسيع عملياته البرية بلبنان.

وذكرت القناة 12 عن مصادر عسكرية إسرائيلية: الجيش يتجهز لتوسيع عمليته بلبنان لتمكين القيادة السياسية من اتخاذ قرار.





ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن المنطقة الشمالية تركز جهودا استخبارية لتعقب مشغلي المسيرات وتقر بعدم كفاية النتائج.



نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جندي احتياط بلبنان قوله أنهم لا يملكون فعل شئ حيال المسيرات وأحد المقاتلين يبقى يراقب السماء.





وقالت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد الشهداء إلى 2869 شهيدًا و8730 جريحا كضحايا عدوان إسرائيل على لبنان منذ 2 مارس الماضي.



خلال ذلك، استهدف حزب الله دبابة ميركافا في بلدة رشاف جنوبي لبنان بمسيرة وحقق إصابة.