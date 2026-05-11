الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى.. الكنيست يمدد استدعاء 400 ألف جندي إسرائيلي

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي على تمديد استدعاء ما يصل إلى 400 ألف جندي احتياط حتى 31 مايو الجاري وهو التمديد الذي أقرته حكومة الاحتلال لأول مرة في مارس الماضي.

كان الحد الأقصى السابق 280 ألف جندي، وقد تمت الموافقة عليه في ديسمبر، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب مع حماس في أكتوبر 2023، جددت حكومة الاحتلال تصاريح الاستدعاء الطارئ كل بضعة أشهر، مما مكّن الجيش الإسرائيلي من تعبئة جنود الاحتياط بسرعة وإبقائهم في الخدمة لفترة أطول مما هو مسموح به في الأوقات العادية.

وفي نهاية فبراير الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعبئة قوات الاحتياط في جميع الوحدات، بما في ذلك القوات التي سيتم نشرها على طول الحدود اللبنانية والسورية، حيث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلق على الهجوم ضد إيران اسم "زئير الأسد".

وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي لوكالة رويترز إن العملية الإسرائيلية ضد إيران نُسّقت مع الولايات المتحدة.