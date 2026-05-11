باستخدام محدثات صوت.. القبض على 3 أشخاص يقومون بحركات استعراضية بدراجاتهم النارية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر قاطنى سكان أحد المناطق بالقاهرة من قيام قائدى الدرجات النارية بأداء حركات إستعراضية مستخدمين محدثات صوت بالدراجات النارية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدارجات النارية "الظاهرة بمقطع الفيديو"، وقائديها (3 أشخاص "أحدهم لا يحمل رخصة قيادة وتسيير) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامهم بتركيب "شكمان" محدث صوت فى إطار الإستعراض.

تم التحفظ على الدراجات النارية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.