عمرو أديب : لو سمحتم شيلوا المباني الخرسانية من أمام معبد كلابشة في أسوان

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك تطوير كبير في منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير وهذا التطور مذهل.

وقال الإعلامي عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" اتعمل شغل متميز كنا بنحلم بيه في منطقة الأهرامات وهذا التطور الحالي مذهل ".



وتابع عمرو أديب :" إحنا عندنا في مصر آثار كثيرة وفيه حاجات لسه محتاجة تطوير، والسياحة هي الشريان الأساسي للعملة الصعبة ".

واكمل عمرو أديب :" فيه شكوى ببناء مباني أسمنتية قرب معبد كلابشة في أسوان ووضع مباني خرسانية امام مبان أثرية لوسمحتم شيلوا المباني الخرسانية دي ".

