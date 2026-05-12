يوسف الشريف: نجاحي لا يعني فشل الآخرين.. وأرفض المقارنات

استضاف الإعلامي عمرو الليثي النجم يوسف الشريف، خلال برنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، والذي تحدث عن مسلسله الأخير “فن الحرب” الذي عُرض في موسم رمضان، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة وحظي بإشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

وكشف خلال الحوار عن رؤيته في اختيار أبطال أعماله الفنية، موضحاً أهمية تقديم شخصيات يحبها الجمهور وتعتمد على الحكمة بدلاً من العنف المباشر، كما أشار إلى بعض ردود الفعل والصدمة التي أثارتها أحداث المسلسل لدى المشاهدين.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الأسئلة حول المنافسة الدرامية في موسم رمضان، حيث أجاب الشريف عن طبيعة المنافسة بين النجوم، وما إذا كانت تُعد “حرب تكسير عظام” أم مجرد سباق فني، كما تحدث عن أسلوبه في تقديم بعض المشاهد التي تعتمد على الخداع ضمن أحداث العمل.

كما تناول الحوار تساؤلات حول موقفه من المشاركة كبطل ثانٍ على أفيش الأعمال الفنية، إضافة إلى حديثه عن أصعب “لغز” واجهه في حياته الفنية أو الشخصية ولم يصل إلى حل له حتى الآن.

يوسف الشريف يتصدر منصة أكس بعد حلقة واحد من الناس.. ويكشف كواليس فن الحرب ورؤيته للمنافسة الفنية



تصدرت حلقة الفنان يوسف الشريف مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس” عبر قناة الحياة، قائمة التريند رقم 1 في مصر على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، وذلك بعد عرضها في حلقة خاصة على مدار يومي الأحد والاثنين.

يوسف الشريف: النجم العالمي محمد صلاح صديقي وأتوقع احترافه بأمريكا أو الخليج



كشف عن تفاصيل بداياته الفنية وعلاقته بالمخرج يوسف شاهين، مؤكدًا أنه لا يفرق بين العمل في السينما أو التليفزيون، بقدر اهتمامه بتقديم عمل جيد يحظى بتقدير الجمهور.

وقال أن ابتعاده النسبي عن السينما لا يشغل تفكيره، مشيرًا إلى أن الأهم بالنسبة له هو جودة العمل نفسه، سواء كان فيلمًا سينمائيًا أو مسلسلًا تلفزيونيًا، لافتًا إلى أن جميع الأعمال التي قدمها قريبة إلى قلبه، ومن بينها فيلم العالمي الذي وصفه بالتجربة المختلفة، إلى جانب مسلسلي الصياد وكفر دلهاب اللذين اعتبرهما من التجارب المميزة في مشواره.

وأشار إلى أن نهايات بعض أعماله، مثل لعبة إبليس وكفر دلهاب، جاءت صادمة ومفاجئة للجمهور، مؤكدًا أنه لا يخشى تقديم أعمال الرعب خلال شهر رمضان، وأن رهانه الدائم يكون على وعي المشاهد وقدرته على تقدير العمل المختلف.

وأكد أن سعادته بآراء الجمهور تعد “فضلًا من الله”، موضحًا أنه لا يفضل تقديم أجزاء ثانية من الأعمال الناجحة، كما كشف أن أكثر الشخصيات التي أرهقته نفسيًا وفنيًا كانت في مسلسلي الصياد والقيصر.

وأضاف أنه سيشعر بالغضب في حال تسريب نهاية أحد أعماله أو حذف مشاهد منه، موضحًا أن علاقته بالمخرجين تقوم على الثقة والتنسيق الكامل، وأنه يحترم رؤية المخرج طالما تخدم العمل الفني.

وشدد على أن النقد البناء يسعده ويستفيد منه، بينما يتجاهل أي انتقادات تحمل أهدافًا أخرى، لافتًا إلى أنه قد يرد على بعض الشائعات إذا كانت تستحق الاهتمام.

كما نفى وجود أي “واسطة” في الأعمال التي يقدمها، موضحًا أنه كان يحلم في السابق بأن يصبح لاعب كرة قدم، لكنه لم ينجح في تحقيق هذا الحلم.

أحد الأندية الخليجية

وعن علاقته بالنجم محمد صلاح، أكد أنه صديق له ويتواصل معه باستمرار، متوقعًا أن تكون وجهته المقبلة، حال رحيله عن ليفربول، إلى الدوري الأمريكي أو أحد الأندية الخليجية.



يوسف الشريف : لم ولن أتدخل في عمل المخرج .. وأحب تقديم أعمال جيدة تحمل المفاجآت



أكد أنه يحرص على الالتزام بدوره كممثل دون التدخل في عمل المخرج، مشيراً إلى أن علاقته بجميع المخرجين قائمة على الاحترام والتعاون، وأنه يركز فقط على تقديم أداء جيد داخل العمل الفني.

وقال انه يفضل الأعمال التي تعتمد على التشويق والأفكار غير التقليدية، والتي تتضمن مفاجآت وألغازاً، معتبراً أن هذا النوع من الدراما هو الأقرب له وللجمهور على حد سواء، ويسعى دائماً لتقديم أشكال فنية مختلفة في كل تجربة جديدة يخوضها.

وفيما يتعلق بمسألة الأجور، قال إنه لا يعرف ما إذا كان الأعلى أجراً بين نجوم جيله، لأنه لا يطّلع على ما يتقاضاه الآخرون، لافتاً إلى أن المقارنات بين الفنانين تمثل مشكلة في حد ذاتها، حيث تخلق حالة من الضغط غير الصحي، مؤكداً أن نجاح أي فنان لا يعني بالضرورة فشل الآخرين.

وأضاف أنه لا يجد أي مشكلة في نجاح زملائه، بل يسعد بذلك، ويهتم فقط بأن يقدم عملاً فنياً جيداً، مشيراً إلى أن نجاح أي عمل يعتمد على حسن الاختيار وقوة الأداء.

كما تحدث عن أسلوب حياته، موضحاً أنه لا يميل إلى حضور المهرجانات كثيراً، ويفضل البقاء في المنزل لمتابعة أعماله ومشاهدة المباريات، مع احتفاظه بعدد كبير من الصداقات، لكنه يفضل الظهور في المناسبات عند الضرورة فقط.

وفيما يخص التعاون الفني، أكد أنه لا يمانع المشاركة في أعمال تجمعه بنجوم آخرين، بشرط ملاءمة السيناريو وقوة الإنتاج، إلا أنه لا يفضل أن يكون “البطل الثاني” على أفيش الفيلم، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يكرر نفسه فنياً ولا يدخل في منافسات مع أحد.

يسعى لتقديم أعمال ناجحة

وأشار إلى أنه يتطلع خلال الفترة المقبلة للتركيز على خطواته السينمائية، نافياً وجود أي ميول للصراعات الفنية، ومعتبراً نفسه “كتاباً مفتوحاً” يسعى لتقديم أعمال ناجحة دون الدخول في خلافات.