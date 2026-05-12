الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ختام فعاليات مبادرة «محو الأمية الدينية لدى المرأة الريفية» ببني سويف

بني سويف : محمد عبدالحليم

اختُتمت فعاليات المرحلة الأولى من المبادرة الدينية التوعوية « محو الأمية الدينية لدى المرأة الريفية »، وذلك بمقر جمعية أيادي الخير بقرية بني سليمان – مركز بني سويف.

جاءت المبادرة تحت إشراف مباشر من فضيلة الشيخ  رضا محمد عبد الحليم مدير عام منطقة وعظ بني سويف، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة  هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، في إطار دعم جهود الدولة لنشر الفكر الوسطي الصحيح، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة داخل القرى والنجوع.

وشهد الحفل حضورًا مشرفًا يتقدمه معالي الأستاذ الدكتور محمود صديق الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، في تأكيد واضح على اهتمام الأزهر الشريف بدعم المبادرات المجتمعية والتوعوية الهادفة إلى بناء الوعي الصحيح داخل المجتمع،

 الدكتورة  هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، وفضيلة الشيخ  رضا محمد عبد الحليم مدير عام منطقة وعظ بني سويف، وفضيلة الشيخ جمعة محمد حسن مدير التوجيه بمنطقة وعظ بني سويف ، وفضيلة الشيخ   علي عاشور عضو المكتب الفني بالأمانة العامة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية وفضيلة الشيخ محمود السيد عثمان الواعظ العام بالمنطقة وفضيلة الشيخ محمود هاشم أبو النور الواعظ العام والمنسق الإعلامي لمنطقة وعظ بني سويف

كما حضر الفعاليات عمرو محمد سعيد صاحب مكتبات هشام وعمرو، والدكتورة  دعاء محمد سعيد مدير إدارة شؤون المرأة بمديرية التضامن، و ثناء علي معوض رئيس القسم بإدارة المركز الاجتماعية، و وائل المصري مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن، و خالد الشيخ مدير المكتب الفني لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد كبير من الرائدات الريفيات والسيدات المستفيدات من المبادرة والمنظمات للفاعلية.

وأكد الحضور أن الوعي الديني والفكري يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات، وأن بناء الأسرة يبدأ من بناء المرأة الواعية القادرة على غرس القيم السليمة داخل المجتمع، كما تم التأكيد على أهمية نشر الفكر الوسطي وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، وترسيخ مبادئ التماسك المجتمعي والحفاظ على الهوية الوطنية.

وكانت المبادرة قد دُشنت مسبقًا بمقر ديوان عام المحافظة برعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأسبق، وبحضور النائب بلال حبش نائب المحافظ ، 

حيث استعرض معالي الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية ملامح البرنامج وأهدافه، موضحًا أن المبادرة تأتي انطلاقًا من الدور الدعوي والتوعوي للأزهر الشريف، واهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة الريفية دينيًا وفكريًا ومجتمعيًا، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء الأسرة والمجتمع.

وأشار فضيلته إلى أن المبادرة تستهدف تعليم السيدات الريفيات ما لا يسعهن جهله من أمور الدين، وتعزيز الوازع الديني لديهن، وترسيخ القيم الأخلاقية لدى الفتيات، بما يسهم في إصلاح البيوت وصيانة المجتمع من الأفكار المنحرفة، وذلك من خلال برنامج علمي ودعوي متكامل شمل أركان الإيمان، وحفظ جزء من القرآن الكريم، وأحكام الطهارة والصلاة والصوم، والأحكام الخاصة بالنساء، إلى جانب قيم وأخلاق وآداب اللسان والقلب.

ومن جانبها أكدت الدكتورة  هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف أن هذا التكريم يأتي تتويجًا للجهود المبذولة والتعاون المثمر بين مديرية التضامن الاجتماعي ومنطقة وعظ بني سويف، للبدء في تنفيذ المبادرة على أرض الواقع بما يسهم في رفع الوعي وتصحيح المفاهيم وبناء أسرة أكثر وعيًا وتماسكًا، مشيرة إلى حرص المديرية على دعم المرأة في مختلف جوانب حياتها من خلال برامج التمكين والرعاية والتوعية والحماية المجتمعية.

واختُتمت الفعاليات بتكريم الرائدات الريفيات والسيدات المستفيدات من المبادرة، وتسليم شهادات التقدير والمصاحف المقدمة من الأزهر الشريف، تقديرًا لدور المرأة في صناعة جيل واعٍ وبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.

وتؤكد منطقة وعظ بني سويف استمرار جهودها الدعوية والتوعوية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، لنشر صحيح الدين، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، وتعزيز الوعي المجتمعي في كافة قرى ونجوع المحافظة.عرض أقل

