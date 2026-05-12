إبراهيم عبد الجواد: الأهلي ليس لديه نية للتفريط في محمد عبدالله

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن رغبة الأهلي في الاستعانة بخدمات محمد عبّد الله بعد انتهاء إعارته إلي نادي سيراميكا.

وكتب عبّد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس:" الأهلي ليس لديه نية للتفريط في محمد عبدالله، سواء بتجديد إعارته أو بيعه، والنادي سيقوم بتعديل عقده فور عودته ".



استقر مسؤولو النادي الأهلي على عودة محمد عبد الله، جناح الفريق المُعار إلى سيراميكا كليوباترا، وذلك مع نهاية الموسم الجاري، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب منذ انتقاله على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



وجاء قرار الأهلي في ظل الحاجة إلى تدعيم مركز الجناح بعناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة مع تراجع مستوى بعض اللاعبين في هذا المركز خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع الجهاز الفني لإعادة تقييم وضع اللاعب بعد تألقه مع سيراميكا كليوباترا.

وقدم محمد عبد الله مستويات لافتة خلال فترة إعارته، حيث نجح في استغلال فرصة المشاركة بشكل منتظم، ليؤكد قدراته الفنية ويعيد نفسه إلى حسابات القلعة الحمراء من جديد.