الداخلية: ضبط 98676 مخالفة مرورية وإثبات تعاطي 47 سائقا للمخدرات

وصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 98676 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها “السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص”، وفحص 1230 سائقا، تبين إيجابية 47 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما واصلت حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 518 مخالفة مرورية متنوعة “تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة”، وكذا فحص 158 سائقا تبين إيجابية 7 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالى 12 حكما، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.