القبض على عامل استأجر دراجة نارية وقام ببيعها لآخر في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجته النارية عقب استئجارها منه بالقاهرة.

بالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر، وهو عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى، وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة دراجته النارية عن طريق إيهامه برغبته فى استئجارها منه.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، وهو عامل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الفيوم.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بقيامه ببيعها لعميله سيئ النية، وهو عامل، مقيم بمحافظة الفيوم، أمكن ضبطه، وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



