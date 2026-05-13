إطلاق مشروع مسارات لتمكين الفتيات والنساء من ممارسة حقوقهن بأسيوط

محافظ أسيوط يشهد الإطلاق الرسمي لمشروع "مسارات" بدعم من الحكومة الكندية
إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، فعاليات الإطلاق الرسمي لمشروع "مسارات" لتمكين الفتيات والنساء من ممارسة حقوقهن في الصحة العامة والإنجابية بمحافظتي أسيوط والمنيا، والذي تنفذه منظمة إنقاذ الطفل بدعم من حكومة كندا من خلال الوكالة الكندية للتنمية الدولية.

أهداف المشروع ومحاوره المختلفة

تناولت الفعاليات أهداف المشروع ومحاوره المختلفة، ودوره في دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للفتيات والسيدات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد محافظ أسيوط، خلال كلمته، أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع الاستثمار في الإنسان على رأس أولوياتها، من خلال التوسع في المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية، وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن تمكين المرأة والفتاة يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات.

وأوضح المحافظ أن مشروع "مسارات" يمثل إضافة نوعية للجهود التنموية الجارية داخل المحافظة، لما يتضمنه من تطوير وتجهيز للوحدات الصحية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتقديم خدمات صحية صديقة للفتيات والمراهقات، فضلًا عن تنفيذ برامج للتوعية المجتمعية وتعزيز دور الأسرة في دعم صحة الفتيات، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية المعنية ببناء الإنسان.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة حريصة على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه الحكومة الكندية، وجهود منظمة إنقاذ الطفل في تنفيذ برامج تنموية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أثر ملموس ومستدام بالمجتمعات المحلية.

من جانبه، أعرب السفير الكندي لدى مصر عن اعتزازه بالشراكة مع الحكومة المصرية، مؤكدًا التزام كندا بدعم المبادرات التي تستهدف تمكين الفتيات والنساء وتحسين جودة خدمات الصحة العامة والإنجابية، بما يسهم في تعزيز فرص التنمية وتحقيق مستقبل أفضل للفتيات في المناطق ذات الأولوية التنموية.

كما أوضح ماتيو كابروتي، المدير القُطري لمنظمة إنقاذ الطفل، أن المشروع يستهدف الوصول إلى آلاف الفتيات والأسر في محافظتي أسيوط والمنيا، من خلال تحسين خدمات الصحة العامة والإنجابية، ودعم جهود مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية بالتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل.

وشهدت الفعالية عرضًا تقديميًا تناول أبرز مكونات مشروع "مسارات" وأنشطته المختلفة، إلى جانب عرض لأصوات من الميدان عكست احتياجات الفتيات والأسر والدور المنتظر للمشروع في الاستجابة لها وتحسين جودة الحياة بالمجتمعات المستهدفة.

وفي ختام الفعاليات، تم الإعلان الرسمي عن إطلاق مشروع "مسارات" بمحافظتي أسيوط والمنيا، في خطوة جديدة تعكس عمق التعاون البناء بين الدولة المصرية وشركائها الدوليين، بما يدعم جهود التنمية الشاملة وتمكين الفتيات والنساء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهن.

أسيوط تمكين الفتيات والنساء الصحة العامة والإنجابية منظمة إنقاذ الطفل الوكالة الكندية للتنمية الدولية

