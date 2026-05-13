سعر سبيكة 5 جرام.. قائمة أسعار السبائك الذهب اليوم

رشا عوني

يتابع المواطنون يومياً أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة مع بدء عودة ارتفاع الذهب، وقد ارتفعت عمليات البحث عن أسعار السبائك الذهب اليوم وسعر سبيكة 5جرام وسعر سبيكة 10 جرام باعتبارهما الأكثر تداولاً وانتشاراً، وسهولة شرائها وبيعها لمن يرغب في استثمار جزء من المال في الذهب، لتكون السبائك الذهب هي الخيار الأول.

سعر سبيكة 5 جرام     عيار 24    39،925 جنيه
سعر سبيكة 10 جرام       عيار 24    79،850 جنيه
سعر سبيكة 20 جرام      عيار 24    159،700 جنيه
سعر سبيكة 50 جرام     عيار 24    399،250 جنيه
سعر سبيكة 100 جرام       عيار 24    798،500 جنيه
سعر سبيكة نصف أونصة    15.552 جرام    عيار 24    124،185 جنيه
سعر سبيكة أونصة    31.103 جرام    عيار 24    248،355 جنيه
سعر سبيكة 10 تولا    116.6 جرام    عيار 24    931،050 جنيه
سعر سبيكة ربع كيلو    250 جرام    عيار 24    1،996،250 جنيه
سعر سبيكة نصف كيلو    500 جرام    عيار 24    3،992،500 جنيه
سعر سبيكة 1 كجم    1،000 جرام    عيار 24    7،985،000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم 


وصلت قيمة سعر الجنيه الذهب عيار 21 نحو 55920 جنيه.

سعر الذهب عيار 24 


بلغت قيمة سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، إلى نحو 7988 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 


بينما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، نحو 6990 جنيها، ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة من 100 إلى 150 جنيهًا زيادة على سعر جرام الذهب المعلن

سعر الذهب عيار 18 


فيما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، نحو 5991 جنيها.

سعر الذهب عالمياً

سجل سعر أوقية الذهب عالميًا نحو 4693.07 دولار، وسط تقلبات ملحوظة في الأسواق العالمية نتيجة تحركات أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على حركة الذهب داخل الأسواق المحلية.


سعر الأونصة بالجنيه المصري

بلغ سعر الأونصة في السوق المحلي نحو 248295 جنيهًا للبيع و246875 جنيهًا للشراء، متأثرًا بحركة الأسعار العالمية.

سعر الدولار في سوق الصاغة اليوم

استقر سعر الدولار في سوق الصاغة عند 52.91 جنيه، وهو ما ساهم في حالة الاستقرار النسبي في أسعار الذهب داخل السوق المصري.

