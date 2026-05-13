سعر سبيكة 5 جرام.. قائمة أسعار السبائك الذهب اليوم

يتابع المواطنون يومياً أسعار الذهب اليوم في مصر ، خاصة مع بدء عودة ارتفاع الذهب، وقد ارتفعت عمليات البحث عن أسعار السبائك الذهب اليوم وسعر سبيكة 5جرام وسعر سبيكة 10 جرام باعتبارهما الأكثر تداولاً وانتشاراً، وسهولة شرائها وبيعها لمن يرغب في استثمار جزء من المال في الذهب، لتكون السبائك الذهب هي الخيار الأول.

أسعار السبائك الذهب اليوم



سعر سبيكة 5 جرام عيار 24 39،925 جنيه

سعر سبيكة 10 جرام عيار 24 79،850 جنيه

سعر سبيكة 20 جرام عيار 24 159،700 جنيه

سعر سبيكة 50 جرام عيار 24 399،250 جنيه

سعر سبيكة 100 جرام عيار 24 798،500 جنيه

سعر سبيكة نصف أونصة 15.552 جرام عيار 24 124،185 جنيه

سعر سبيكة أونصة 31.103 جرام عيار 24 248،355 جنيه

سعر سبيكة 10 تولا 116.6 جرام عيار 24 931،050 جنيه

سعر سبيكة ربع كيلو 250 جرام عيار 24 1،996،250 جنيه

سعر سبيكة نصف كيلو 500 جرام عيار 24 3،992،500 جنيه

سعر سبيكة 1 كجم 1،000 جرام عيار 24 7،985،000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم



وصلت قيمة سعر الجنيه الذهب عيار 21 نحو 55920 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24



بلغت قيمة سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، إلى نحو 7988 جنيها.

سعر الذهب عيار 21



بينما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، نحو 6990 جنيها، ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة من 100 إلى 150 جنيهًا زيادة على سعر جرام الذهب المعلن

سعر الذهب عيار 18



فيما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، نحو 5991 جنيها.

سعر الذهب عالمياً

سجل سعر أوقية الذهب عالميًا نحو 4693.07 دولار، وسط تقلبات ملحوظة في الأسواق العالمية نتيجة تحركات أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، وهو ما ينعكس مباشرة على حركة الذهب داخل الأسواق المحلية.



سعر الأونصة بالجنيه المصري

بلغ سعر الأونصة في السوق المحلي نحو 248295 جنيهًا للبيع و246875 جنيهًا للشراء، متأثرًا بحركة الأسعار العالمية.

سعر الدولار في سوق الصاغة اليوم

استقر سعر الدولار في سوق الصاغة عند 52.91 جنيه، وهو ما ساهم في حالة الاستقرار النسبي في أسعار الذهب داخل السوق المصري.