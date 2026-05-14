شبانة: برتغالي أو ألماني أحدهما سيكون مدرب الأهلي القادم

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة النادي الأهلي استقرت على اختيار المدير الفني الجديد من بين مدربين ينتميان للمدرستين البرتغالية والألمانية فقط.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "المدرب الجديد للأهلي سيكون إما برتغاليًا أو ألمانيًا، وهما المدرستان اللتان تحصر الإدارة الاختيار بينهما خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "هناك مدرب برتغالي مرشح بقوة، وآخر ألماني، وسيعقد اجتماع قريب بين محمود الخطيب، رئيس الأهلي، وكل من سيد عبدالحفيظ وياسين منصور، عقب مباراة المصري في الدوري".

وتابع: "الاجتماع سيشهد تقديم ملف كامل للخطيب بشأن الهيكلة الجديدة داخل الأهلي، يتضمن الصفقات الجديدة، والأسماء المرشحة لتولي ملف التعاقدات وقطاع الاسكاوتنج".

وأشار شبانة إلى أن الاجتماع سيقتصر على الثلاثي محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ وياسين منصور، لمناقشة جميع الملفات المتعلقة بالفريق الأول.

واختتم تصريحاته قائلًا: "النظام داخل الأهلي يعتمد على الديمقراطية في اتخاذ القرارات، حيث يتم التصويت على الاختيارات المختلفة قبل الاستقرار النهائي عليها".