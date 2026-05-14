احذر قلة شرب الماء.. أضرار قد تبدأ بالدوخة وتنتهي بمضاعفات خطيرة

يعد شرب الماء من أهم العادات اليومية للحفاظ على صحة الجسم، حيث يدخل في جميع العمليات الحيوية تقريبًا، بينما قد يؤدي إهمال شربه إلى مشكلات صحية متعددة قد تبدأ بأعراض بسيطة وتنتهي بمضاعفات خطيرة.

فوائد شرب الماء

يساعد على ترطيب الجسم وتنظيم درجة حرارته.

يحسن من وظائف الكلى ويساعد على التخلص من السموم.

يعزز صحة البشرة ويقلل من الجفاف والشحوب.

يدعم عملية الهضم ويقلل من الإمساك.

يساعد على زيادة التركيز وتقليل الشعور بالإجهاد.

يساهم في تحسين الدورة الدموية ونقل العناصر الغذائية داخل الجسم.



مخاطر الانقطاع عن شرب الماء

الإصابة بالجفاف والشعور الشديد بالعطش.

الدوخة والصداع وضعف التركيز.

انخفاض ضغط الدم في بعض الحالات.

زيادة خطر حصوات الكلى ومشاكل المسالك البولية.

جفاف الجلد وتشقق الشفاه.

الإرهاق العام وضعف الأداء البدني والعقلي.

في الحالات الشديدة قد يصل الأمر إلى إغماء أو مضاعفات خطيرة.

شرب الماء بانتظام على مدار اليوم حتى دون الشعور بالعطش.

زيادة كمية الماء في الطقس الحار أو أثناء المجهود البدني.

تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار.



الماء ليس مجرد مشروب، بل عنصر أساسي للحياة وصحة الجسم، وإهماله قد ينعكس مباشرة على وظائف الجسم الحيوية.