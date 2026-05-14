مدير إدارة الفتوى الأسبق: زيارة الأضرحة مستحبة بشروط.. والتمسح بالمقام لا يجوز

أكد الشيخ فهمي غنيم، مدير إدارة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سابقا، أن زيارة الأضرحة أمر مستحب ومباح شرعًا لمن أراد ذلك، لكنها تظل مشروطة بالالتزام بآداب الزيارة والتأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع المكان الذي يتواجد فيه الإنسان.

وقال فهمي غنيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن الأصل في زيارة الأضرحة هو التوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وحده، مؤكدا على ضرورة أن تكون المناجاة لله في المقام الأول دون الاستغاثة أو طلب المدد من صاحب القبر.

وأضاف أن زيارة الأضرحة في حد ذاتها “لا يوجد بها أي باطل”، لكنها تتطلب الالتزام بالضوابط الشرعية، ومنها الحرص على الذهاب على وضوء، وتجنب أي أقوال أو أفعال تخالف صحيح الدين.

وأشار إلى أن التمسح بالمقام أو القبر لا يجوز بأي حال من الأحوال، مؤكدًا أن احترام الأولياء والصالحين لا ينبغي أن يتحول إلى ممارسات مخالفة للتعاليم الشرعية.