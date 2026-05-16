ما ترددش ثانية .. محمد موسى يروي كواليس محاولة إنقاذ مريض توقف قلبه داخل الإسعاف

سلط الإعلامي محمد موسى الضوء على واقعة إنسانية مؤثرة، بعدما نجح أخصائي الرعاية الحرجة أحمد محمد عبدالرحمن صقر، المعروف باسم “أحمد صقر”، في إعادة النبض لمريض تعرض لتوقف كامل في عضلة القلب داخل سيارة إسعاف، في مشهد حظي بإشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحدات العناية المركزة

وأوضح محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن أحمد صقر، الذي يعمل مشرفًا بإحدى وحدات العناية المركزة، تصادف وجوده بالمكان أثناء خروجه لشراء الطعام خلال فترة الراحة، قبل أن يلفت انتباهه وجود سيارة إسعاف تحمل مريضًا فقد النبض تمامًا، وسط حالة من الانهيار واليأس بين أفراد أسرته والمحيطين به.

إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي

وأضاف أن أخصائي الرعاية الحرجة لم يتردد في التدخل، حيث بدأ فورًا تنفيذ إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم باحترافية وسرعة كبيرة، في محاولة لإنقاذ حياة المريض، حتى تمكن بالفعل من إعادة النبض واستعادة العلامات الحيوية للحالة وسط حالة من الذهول بين الموجودين.

وأشار إلى أن المريض توفي بعد نحو ثلاث ساعات من استعادة النبض، مؤكدًا أن ما فعله أحمد صقر يجسد نموذجًا حقيقيًا للإنسانية والإخلاص في أداء الواجب، ويعكس حجم المسؤولية التي يتحلى بها أصحاب الضمير في المهن الطبية.

القيمة الكبيرة للكوادر الطبية

وأكد الإعلامي محمد موسى أن الواقعة تكشف القيمة الكبيرة للكوادر الطبية والتمريضية التي تتحرك بدافع إنساني خالص، مشيدًا بسرعة التصرف والكفاءة العالية التي أظهرها أخصائي الرعاية الحرجة خلال التعامل مع الحالة الطارئة.