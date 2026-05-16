برلماني: الحماية الاجتماعية خط الدفاع الأول في مواجهة تداعيات الإصلاح الاقتصادي

أكد النائب محمد إسماعيل أن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية أصبح ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات الناتجة عن سياسات الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.

برنامج للإصلاح الاقتصادي

وأوضح محمد إسماعيل خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن نجاح أي برنامج للإصلاح الاقتصادي يجب أن يتزامن مع توفير دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وحماية محدودي الدخل.

العدالة الاجتماعية

وأضاف أن العدالة الاجتماعية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن توسيع مظلة الدعم وتحسين كفاءة برامج الحماية الاجتماعية يسهمان في تعزيز التوازن داخل المجتمع والحفاظ على استقرار الطبقة الوسطى.

دعم الاقتصاد الوطني

وأكد عضو مجلس النواب أن الطبقة الوسطى تمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني واستمرار معدلات النمو، موضحًا أن الحفاظ عليها ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة.