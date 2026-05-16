الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

لترطيب الجسم.. احرص على تناول هذه الأطعمة

نهى هجرس

لا يقتصر الحفاظ على رطوبة الجسم على ما تشربه فقط، بل إن ما تأكله مهم أيضاً، يمكن للأطعمة أن توفر حوالي 20% من الماء الذي تحتاجه يومياً، بينما توفر السوائل النسبة المتبقية. 

تُعدّ الفواكه والخضراوات من أكثر الأطعمة ترطيباً للجسم، تشمل الفواكه الغنية بالماء الطماطم والبطيخ والأناناس، أما الخضراوات الغنية بالماء فتشمل الخيار وأنواعاً معينة من الخس والكرفس. 

إن الحصول على كمية كافية من الماء من السوائل والأطعمة يمنع الجفاف ويحافظ على وظائف الجسم كما ينبغي

فواكه وخضروات تحتوي على نسبة عالية من الماء

1. الخيار 

نسبة الماء: 97%

الخيار المنعش يتكون بالكامل تقريبًا من الماء، لذا قد تتساءل عما إذا كان يحتوي على أي قيمة غذائية - وهو كذلك بالفعل، يحتوي الخيار على فيتامين ك الضروري لصحة العظام، كما أنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما من الإلكتروليتات التي تساعد على ترطيب الجسم، ودعم وظائف العضلات والأعصاب، والعديد من العمليات الحيوية الأخرى

2. البطيخ

نسبة الماء: 91%

البطيخ غني بمضادات الأكسدة، بما فيها الليكوبين، وقد يساعد أيضاً في إنقاص الوزن، فقد وجدت إحدى الدراسات أن تناول كوبين من البطيخ الطازج يومياً يؤدي إلى انخفاض في وزن الجسم ، بالإضافة إلى تحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول

3. الفراولة

نسبة الماء: 91%

تُعدّ الفراولة من أفضل مصادر الفاكهة الغنية بفيتامين سي وحمض الفوليك، كما تحتوي الفراولة على المنغنيز ، وهو عنصر نادر يستخدمه الجسم لإنتاج الطاقة.

