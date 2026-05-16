الصحة: تقديم 5344 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في السعودية

الصحة: تقديم 5344 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 5344 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الجمعة 15 مايو الجاري.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، مشدداً على عدم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

فرق البعثة الطبية المصرية

وأضاف «عبدالغفار» أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم الجمعة بلغ 946 خدمة طبية، شملت 776 خدمة في عيادات مكة المكرمة و170 خدمة في عيادات المدينة المنورة.

وفيما يخص الحالات التي تتلقى الرعاية في المستشفيات السعودية، أفاد الدكتور أحمد مصطفى بأن إجمالي عدد الحالات المحجوزة حالياً بلغ 21 حالة، منها 13 حالة في مكة المكرمة (8 حالات بالأقسام الداخلية، و4 حالات بالرعاية المتوسطة، وحالة واحدة بالرعاية المركزة)، و8 حالات في المدينة المنورة (6 حالات بالأقسام الداخلية وحالتين بالرعاية المركزة).

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالاتهم وسرعة تماثلهم للشفاء.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.