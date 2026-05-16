3 نهائيات في يوم.. ساحر الزمالك والدون يغازلان اللقب القاري والروبوت يترقب
الرئيس الإيراني يوجه رسالة لبابا الفاتيكان حول مضيق هرمز
نقل جثامين ضحايا قارب الهجرة غير الشرعية إلى الإسكندرية لبيان أسباب الوفاة
"ساعتين بدل ساعة ونصف"..تعديل زمن امتحان عربي 3 ابتدائي بجميع المدارس
29 جنيه هبوطًا.. أسعار الدواجن البيضاء تعود إلى 75 جنيهًا بالمزارع
لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه
رئيس الوزراء: مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية يحظى باهتمام كبير من الدولة
رئيس الوزراء يتفقد شارع الفن بوسط البلد بالقاهرة
نهائي دوري أبطال آسيا.. رونالدو على موعد مع التتويج ببطولتين
فرصة أخيرة.. معتمد جمال يحدد مصير نجم سوبر في إياب نهائي الكونفدرالية
وصول 18 ألفا و358 حاجاً للأراضي المقدسة.. رئيس البعثة: تيسيرات متكاملة لخدمة القرعة
مع انطلاق امتحانات الترم الثاني|أمهات مصر: لا شكاوى والأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
الصحة: تقديم 5344 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في السعودية

الصحة: تقديم 5344 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 5344 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الجمعة 15 مايو الجاري.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، مشدداً على عدم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

فرق البعثة الطبية المصرية

وأضاف «عبدالغفار» أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم الجمعة بلغ 946 خدمة طبية، شملت 776 خدمة في عيادات مكة المكرمة و170 خدمة في عيادات المدينة المنورة.

وفيما يخص الحالات التي تتلقى الرعاية في المستشفيات السعودية، أفاد الدكتور أحمد مصطفى بأن إجمالي عدد الحالات المحجوزة حالياً بلغ 21 حالة، منها 13 حالة في مكة المكرمة (8 حالات بالأقسام الداخلية، و4 حالات بالرعاية المتوسطة، وحالة واحدة بالرعاية المركزة)، و8 حالات في المدينة المنورة (6 حالات بالأقسام الداخلية وحالتين بالرعاية المركزة).

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالاتهم وسرعة تماثلهم للشفاء.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي

إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي | شاهد

الإمارات : إيران أطلقت 3000 صاروخ باليستي وكروز وطائرة مسيرة ضدنا

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

أمير هشام: مدير تعاقدات الأهلي يبدأ تسويق الرباعي الأجنبي المعار

تفاصيل طرح شقق الإيجار التمليكي الجديدة وشروط التقديم

وزيرة الإسكان تتابع منظومة النظافة والصيانة والزراعة بعدد من المدن الجديدة

استعدادًا لعيد الأضحى.. التموين تضخ 2300 رأس ماشية و669 طن لحوم مجمدة وتطرح السلع بتخفيضات 25%

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

سنعود للكمامات .. توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعاتها عن فيروس تنفسي

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

