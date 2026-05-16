محافظ الغربية يدعو طلاب المرحلة الابتدائية للالتحاق بالبرنامج الصيفي لمبادرة «براعم مصر الرقمية»

دعا اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الطلاب من أبناء محافظة الغربية إلى سرعة التسجيل في البرنامج الصيفي لمبادرة مبادرة براعم مصر الرقمية، والتي تُعد من أبرز المبادرات المجانية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد وتأهيل النشء في مجالات التكنولوجيا الحديثة والمهارات الرقمية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات الأطفال والنشء في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد كوادر رقمية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل في المستقبل، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل فرصة مميزة لاكتشاف وتنمية مهارات الطلاب في مجالات البرمجة والتكنولوجيا والابتكار.

تحرك تنفيذي

وأوضح اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن التسجيل متاح للتلاميذ الجدد من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي ممن هم على وشك الانتهاء من العام الدراسي 2025 / 2026، لافتًا إلى أن البرنامج يُقدم بصورة مجانية بالكامل، ويستهدف تنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب من خلال تدريب مكثف ومتخصص.

رفع كفاءة الخدمات

وأشار محافظ الغربية إلى أن التسجيل بدأ اعتبارًا من 5 مايو الجاري ولمدة أسبوعين أو حتى اكتمال العدد المطلوب، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى الاطلاع على شروط الالتحاق وكافة تفاصيل البرنامج عبر الموقع الرسمي للمبادرة، والتسجيل من خلال الرابط التالي:

https://demi.gov.eg/Sum26

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التعليمية والتكنولوجية التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية مهارات الأجيال الجديدة، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب المشاركين بالمبادرة.