بعد دخول سيخ حديدي بجسدها.. إنقاذ فتاة بمستشفي بركة السبع

تمكن اطباء مستشفي بركة السبع في محافظة المنوفية من إنقاذ شابة في ملحمة طبية داخل مستشفى بركة السبع العام.

وصلت المستشفي فتاة في حالة طبية خطيرة بعد تعرضها للإصابة بسيخ حديدي نافذ في جسدها.

وعلي الفور تمت الاستجابة السريعة من اطباء المستشفي لإنقاذ الفتاة من فرق الطوارئ والجراحة والعظام والتخدير والعمليات والأشعة، في ملحمة إنسانية مشرفة.

ونجح الاطباء في التعامل مع الحالة وإنقاذ المصابة وتقديم الرعاية اللازمة في وقت قياسي.

وأشادت إدارة المستشفى بقيادة الدكتور أحمد موافي، بالدور الكبير الذي قدمه الأطباء والتمريض والفنيون وعمال النظافة، مؤكدين أن ما حدث يعكس روح الفريق والإخلاص في خدمة المرضى وأهالي بركة السبع.